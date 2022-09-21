عائد سندات الخزانة لأجل عامين يتجاوز 4%.. أعلى مستوى في 15 عاما

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين لأكثر من 4% للمرة الأولى منذ العام 2007، وسط أشد دورة تشديد في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي منذ سنوات.

بلغ العائد على السندات قصيرة الأجل 4.0036% اليوم الأربعاء، بزيادة 0.94%، متجهة لتحقيق أكبر زيادة سنوية منذ 1994.

مادة اعلانية

وارتفع عائد السندات الأميركية بآجال 5 سنوات نحو 3.7698% بارتفاع 0.62%، وصعد عائد السندات بآجال 10 سنوات 3.5632% بزيادة 0.01%.

وتتركز الأنظار على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع رفع الفائدة 0.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وفقًا لمتوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ".