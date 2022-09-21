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مؤشر نيكاي يغلق على أدنى مستوى في شهرين مع التركيز على أسعار الفائدة

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الأسهم اليابانية (رويترز)
الأسهم اليابانية (رويترز)
أسهم اليابان

مؤشر نيكاي يغلق على أدنى مستوى في شهرين مع التركيز على أسعار الفائدة

تراجع بنسبة 1.36% إلى مستوى 2731 نقطة

دبي - العربية.نت

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سجلت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء أدنى مستوى إغلاق في أكثر من شهرين مقتفية أثر وول ستريت والبورصات الآسيوية مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بشأن السياسة النقدية يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) وبنك اليابان هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر نيكاي على تراجع 1.36%، مسجلا 27313.13 نقطة في أدنى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو/تموز.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36% في أدنى لإغلاق منذ السابع من سبتمبر/أيلول، وفقا لرويترز.

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وتتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة الأميركية بما لا يقل عن 75 نقطة أساس. ومع ذلك، من المتوقع أن يخالف بنك اليابان التيار السائد بين البنوك المركزية من خلال تمسكه برفض رفع أسعار الفائدة، حتى مع ارتفاع التضخم.

وشهد المؤشر نيكاي تراجع 187 سهما من أصل 225 مدرجة عليه في الجلسة الصباحية، بينما ارتفع 37 سهما واستقر سهم.

وشكل تراجع سهم دايكين إندستريز لمكيفات الهواء أكبر ضغط على المؤشر، إذ هبط بنسبة 3.94%.

وكان سهم ستيل وركس صاحب أفضل أداء، إذ ارتفع 4.11% رغم تخفيض الشركة توقعاتها للأرباح في السنة المالية الحالية. وتركزت الارتفاعات في قطاعي الطاقة والمؤسسات المالية بشكل عام.

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