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وول ستريت تفتح على ارتفاع مع استعداد المستثمرين لرفع جديد في سعر الفائدة

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وول ستريت مناسبة (أ ب)
وول ستريت (أ ب)
وول ستريت

وول ستريت تفتح على ارتفاع مع استعداد المستثمرين لرفع جديد في سعر الفائدة

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء، قبل رفع متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وينظر المستثمرون مؤشرات توضح إلى أي مدى سيصل تشديد السياسة النقدية من أجل ترويض الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 113.2 نقطة أو 0.37 بالمئة عند الفتح إلى 30819.39، بحسب رويترز.

كما صعد المؤشر ستاندر اند بورز 500 بمقدار 15.5 نقطة أو 0.40%، عند الفتح إلى 3871.4 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 41.2 نقطة أو 0.36%، إلى 11466.21.

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