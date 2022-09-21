"وول ستريت" تعمق خسائرها.. وتغلق على انخفاض
عشية اجتماع الفيدرالي الأميركي
أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض، أمس الثلاثاء، عشية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة.
ووفقا للبيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 43.61 نقطة، أي 1.12%، ليغلق عند 3856.28 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 107.87 نقطة، أي 0.94%، ليغلق عند 11427.15 نقطة.
كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 306.89 نقطة، أي 0.99% إلى 30712.79 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
وتترقب الأوساط الاقتصادية وأسواق المال حول العالم قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها بنحو 75 نقطة أساس بعد زيادتها 4 مرات متتالية خلال العام الجاري في خطوة هدفها الحد من تداعيات التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.
ورفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام 2022، بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو الماضي ومثلها في يونيو الماضي في أكبر زيادة منذ عام 1994، فيما رفعها بنحو 50 نقطة أساس في مايو، وبواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.
-
"يوتيوب" يفجر قنبلة في وجه "تيك توك" لاقتناص صانعي المحتوىربط الإعلانات بمقاطع الفيديو القصيرة لمنافسة العملاق الصيني المتنامي قصص اقتصادية
-
الكويت ترفض شكوى رئيس مكتبها الاستثماري في لندن.. ووزير المالية يغرّدتتعلق برفض السلطات فصل موظف يشتبه في قيامه بتسريب معلومات يمكن أن تلحق الضرر بسمعة المكتب اقتصاد
-
ما هي كمية النفط الخام التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يستوردها من روسيا؟تراجعت إلى 1.7 مليون برميل يومياً في أغسطس من 2.6 مليون برميل خلال يناير طاقة