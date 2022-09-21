"وول ستريت" تعمق خسائرها.. وتغلق على انخفاض

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض، أمس الثلاثاء، عشية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة.

ووفقا للبيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 43.61 نقطة، أي 1.12%، ليغلق عند 3856.28 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 107.87 نقطة، أي 0.94%، ليغلق عند 11427.15 نقطة.

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كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 306.89 نقطة، أي 0.99% إلى 30712.79 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وتترقب الأوساط الاقتصادية وأسواق المال حول العالم قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها بنحو 75 نقطة أساس بعد زيادتها 4 مرات متتالية خلال العام الجاري في خطوة هدفها الحد من تداعيات التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.

ورفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام 2022، بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو الماضي ومثلها في يونيو الماضي في أكبر زيادة منذ عام 1994، فيما رفعها بنحو 50 نقطة أساس في مايو، وبواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.