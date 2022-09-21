196.6 مليون درهم توزيعات "الياه سات" عن النصف الأول من 2022

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" الإماراتية، عن توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 196.6 مليون درهم "53.3 مليون دولار" عن النصف الأول من العام 2022.

وأوضحت "الياه سات" أن صرف التوزيعات بحلول 14 أكتوبر 2022 لجميع المساهمين المسجلين بتاريخ 30 سبتمبر 2022، وبما يعادل 8.06 فلس (2.19 سنت) لكل سهم.

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وتسير المجموعة بخطى ثابتة لتوزيع أرباح إجمالية لا تقل عن 393.3 مليون درهم "107.1 مليون دولار" للسنة المالية 2022، بزيادة قدرها 2% عن العام السابق، مما يؤكد التزامها بتقديم عوائد جذابة للمساهمين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويصل عائد توزيعات الأرباح السنوية إلى نسبة 5.8 % لعام 2022 بناءً على سعر إغلاق السهم البالغ 2.78 درهم في 20 سبتمبر 2022.

ووفقاً لسياسة المجموعة المعتمدة، من المتوقع دفع توزيعات الأرباح الثانية والأخيرة لعام 2022 في أبريل 2023، بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المقبلة.

وفي أغسطس 2022، ومع ضمان 90% تقريباً من الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2022، أعلنت الياه سات عن تضييق النطاق الإرشادي للإيرادات للسنة المالية 2022، حيث رفعت المجموعة إيراداتها المتوقعة لعام 2022 إلى 1,542 مليون درهم كحد أدنى (420 مليون دولار) مع بقاء الحد الأعلى للنطاق على حاله دون تغيير عند 1,616 مليون درهم (440 مليون دولار)، في حين لم يطرأ أي تغيير على النطاق الإرشادي للمعطيات الأخرى.