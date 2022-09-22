أسعار الذهب تبحث عن مسار وسط تشديد السياسات النقدية
رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب
كافحت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحدد لها مساراً، إذ خيم الموقف المتشدد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) على المشهد وعلى الذهب الذي لا يدر عائداً، مما عادل أثر الشراء للمعدن الأصفر كملاذ آمن وكتغطية للمراكز المدينة.
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلاً 1675.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1430 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بما يصل إلى 1% في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1683.30دولار للأوقية، بحسب "رويترز".
قال بارت ميليك مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية: "بشكل عام، سيستمر الذهب في التراجع إذ أخبرنا الاحتياطي الفيدرالي أمس بأنه عازم على رفع أسعار الفائدة".
ورفع الفيدرالي سعر الفائدة 75 نقطة أساس أمس الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، وأشار إلى أن المزيد من الزيادات سيأتي لترويض التضخم المتصاعد.
ورفع أسعار الفائدة يزيد بدوره تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
أضاف ميليك: "هذا سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الذهب لما دون 1600 دولار، وعلى الأرجح لن يكون ذلك في المستقبل البعيد".
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.56 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 909.84 دولار، بينما وزاد البلاديوم 1.2% إلى 2180.99 دولار.
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