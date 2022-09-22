أسهم أوروبا تهبط 1.5% بعد رفع الفائدة الأميركية

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات على انخفاض اليوم الخميس، إذ قادت أسهم شركات التكنولوجيا الهبوط، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة وأشار إلى مزيد من الزيادات في معركته لاحتواء ارتفاع التضخم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 1.5%، فيما خسر المؤشر داكس الألماني 1.8%. وهوت أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة بنسبة 2.6%.

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ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وتوقع سعر الفائدة المستهدف عند أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليرتفع إلى نطاق 4.25-4.50% بنهاية العام، وفق رويترز.

وفي غضون ذلك، قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، إنه ينبغي مواصلة رفع أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، حتى في الوقت الذي تواجه فيه منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا.

وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1% قبل ما يُرجح أن يكون ثاني رفع كبير لسعر الفائدة من جانب بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم.