تغطية اكتتاب "⁧‫سالك" الإماراتية‬⁩ 49 مرة بعد جمع 184 مليار درهم

أعلنت شركة "سالك" الإماراتية، اليوم الخميس، أنه تم تغطية الاكتتاب العام على أسهمها في سوق دبي المالي بأكثر من 49 ضعفا عبر جميع الشرائح مما يسلط الضوء على الثقة القوية في الشركة، وبقيمة تجاوزت 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار).

وأوضحت الشركة في بيان أن الشريحة المُخصصة لاكتتاب الأفراد وحدها استقطبت طلبات تفوق المعروض 119 ضعفاً، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم.

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وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلبًا هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).

وأشارت الشركة إلى أن الطرح جذب اهتمامًا هائلاً بين مجتمع المستثمرين الدوليين والمحليين مع زيادة الاكتتاب في شريحة المستثمرين المؤهلين بنحو 52 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين).

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "سالك" في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر 2022 تحت رمز "SALIK" بقيمة سوقية تبلغ 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار).

وأكدت الشركة حجم الطرح المعلن مسبقاً بعد الزيادة بمقدار 1.867 مليار من الأسهم العادية، بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال "سالك"، مع سعر السهم بواقع 2.00 درهم إماراتي لكل سهم عادي، مما نتج عن إجمالي عائدات تزيد عن 3.7 مليار درهم ( مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي ممثلة بالدائرة المالية ("المساهم البائع") بعد تعديل أي تكاليف متعلقة بالطرح.

وبعد الانتهاء من الطرح العام الاولي لـ "سالك"، ستحتفظ حكومة دبي بملكية 75.1% من رأسمال الشركة. اكتتب كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC)، ودبي القابضة، و"شمال القابضة"، وصندوق أبوظبي للتقاعد (يُشار إليهم معاً باسم "المستثمرون الأساسيون")، على 16.2% من الأسهم المطروحة. مع مراعاة بعض الاستثناءات العرفية، ستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، بعد إدراج الشركة.

وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار وحجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.