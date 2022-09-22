سوق الأسهم السعودية في إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني

تعطل سوق الأسهم السعودية، أعمالها اليوم الخميس، بمناسبة الإجازة الرسمية في المملكة احتفالا باليوم الوطني الـ92.

وستُستأنف التداولات في السوق السعودية يوم الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر.

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وهبط مؤشر تاسي في سوق الأسهم السعودية 0.4% أمس الأربعا، متأثرا بتراجع 0.6% في أسهم كل من مصرف الراجحي وشركة النفط العملاقة أرامكو.