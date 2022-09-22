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وول ستريت تفتح على تباين بعد عمليات بيع مدفوعة بقرار المركزي الأميركي

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وول ستريت (صورة تعبيرية)
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تفتح على تباين بعد عمليات بيع مدفوعة بقرار المركزي الأميركي

داو جونز الصناعي يرتفع 20.7 نقطة

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين، اليوم الخميس، إذ يقيم المستثمرون مدى تأثير قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمكافحة التضخم على النمو الاقتصادي.

وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 20.7 نقطة، أو 0.07%، عند الفتح إلى 30204.52 نقطة. فيما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.6 نقطة، أو 0.20%، عند الفتح إلى 3782.36 نقطة.

كما هبط مؤشر ناسداك المجمع 52.8 نقطة، أو 0.47%، إلى 11167.384 نقطة، وفقا لرويترز.

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وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3% و3.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.

جاء القرار ضمن نهج السياسة المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم القياسية.

أشار صانعو السياسة أيضًا إلى أنه بحلول أوائل عام 2023، يتوقعون معدلات أعلى بكثير مما كانت متوقعة في يونيو.

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