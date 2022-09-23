أسواق الإمارات تنهي الأسبوع على هبوط.. مخاوف الركود تلقي بظلالها
أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على تراجع اليوم الجمعة، مقتفية أثر الأسواق العالمية، بعد يوم من إعلان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفعاً حاداً لأسعار الفائدة، وإشارته إلى أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد زيادات أكبر لمكافحة التضخم.
هبط المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.7%، وسجلت جميع قطاعاته تقريباً خسائر، جاء على رأسها أسهم العقارات ذات الوزن الثقيل.
وتراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1%، فيما هبطت أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنسبة 1.6%.
كما هبط المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 0.7%، بضغط من تراجع أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بـ 3%، وموانئ أبوظبي بنسبة 1.5%.
أعلن مصرف الإمارات المركزي الأربعاء، رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى
3.15% اعتباراً من أمس الخميس، بعد رفع مماثل من المركزي الأميركي، إذْ أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار.
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