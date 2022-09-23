البورصة المصرية تواصل النزيف.. 6.9 مليار جنيه خسائر الأسبوع

بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، واصلت البورصة المصرية الاستقرار في المربع الأحمر مع تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1% لتخسر الأسهم نحو 6.9 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الحالي، وذلك بعدما نزل رأس المال السوقي من مستوى 694.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 687.4 مليار جنيه في إغلاق تداولات الأسبوع الحالي.

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وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% فاقداً نحو 146 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 10079 نقطة إلى نحو 9933 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% خاسراً نحو 18 نقطة متراجعاً من مستوى 1918 نقطة إلى مستوى 1900 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% فاقداً نحو 240 نقطة بعدما نزل من 12453 نقطة إلى نحو 12213 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% فاقداً نحو 59 نقطة بعدما نزل من مستوى 4078 نقطة إلى نحو 4019 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.3% فاقداً نحو 75 نقطة منخفضاً من مستوى 2267 نقطة إلى نحو 2192 نقطة.

كما نزل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% فاقداً نحو 96 نقطة متراجعاً من مستوى 3223 نقطة إلى نحو 3127 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر "تميز" بنسبة 5.7% فاقداً نحو 211 نقطة بعدما تراجع من مستوى 3658 نقطة إلى نحو 3447 نقطة. فيما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.9% رابحاً نحو 11 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1197 نقطة إلى نحو 1208 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الخميس، تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام التعاملات، وربح رأس المال السوقي 580 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.401 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23%، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25%، بينما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23%.

كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19%، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " بنسبة 0.17%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 398.8 مليون ورقة مالية بقيمة 821.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 40.3 ألف عملية لعدد 189 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 85.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 7.38%.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على 20.11% من إجمالي تعاملات الخميس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 79.88%.

ومال صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 46.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 316 ألف جنيه، 25.3 مليون جنيه، على التوالي.