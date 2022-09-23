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الإسترليني يعود مجدداً لأدنى مستوى في 37 عاماً

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الإسترليني والدولار (رويترز)
الإسترليني والدولار (رويترز)
اقتصاد بريطانيا

الإسترليني يعود مجدداً لأدنى مستوى في 37 عاماً

أثرت قوة الدولار على أداء جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الماضية

دبي - العربية.نت

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تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في 37 عاماً مقابل الدولار، قبل إعلان وزير المالية البريطاني الجديد المتوقع لتفاصيل تخفيضات ضريبية ودعم للطاقة بقيمة تقترب من 200 مليار جنيه إسترليني (225 مليار دولار).

هبط الجنيه الإسترليني بنحو 0.6% إلى 1.1170 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 1985، بينما استقر أمام اليورو عند 87.40 بنس لليورو.

وأثرت قوة الدولار على أداء جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الماضية.

يأمل الوزير كواسي كوارتنج أن تؤدي سياساته لتعزيز النمو وكسر "دائرة الركود"، رغم أن البعض يخشون من أن حجم الإنفاق قد يضع الجنيه الإسترليني تحت ضغط إضافي.

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