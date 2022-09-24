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146 ألف مستثمر سعودي في سوق أبوظبي يمتلكون أسهماً بـ1.52 مليار دولار

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سوق أبوظبي للأوراق المالية مناسبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي

146 ألف مستثمر سعودي في سوق أبوظبي يمتلكون أسهماً بـ1.52 مليار دولار

السعوديون يستحوذون على 25% من قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين العرب والخليجيين البالغة قيمتها 6.23 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين إلى 5.627 مليار درهم (1.52 مليار دولار) حتى مطلع سبتمبر الجاري بحصة تعادل 25% من إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين العرب والخليجيين البالغة قيمتها 22.897 مليار درهم (6.23 مليار دولار).

وأوضح سوق أبوظبي، أن عدد المستثمرين السعوديين في السوق وصل إلي 145 ألفا و647 مستثمرا، بنسبة تعادل 42% من إجمالي المستثمرين العرب والخليجين في السوق والبالغ عددهم 344 ألفا و660 مستثمرا حتي مطلع سبتمبر الجاري.

وأشار السوق إلى أن قيم تداول المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت علي أساس سنوي بنسبة 278% خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري لتصل إلي 9.2 مليار درهم مقارنة بنحو 2.438 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وبحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذ المستثمرون السعوديون على نحو 42% من إجمالي قيم تداولات المستثمرون العرب والخليجيين في السوق خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري والبالغ قيمتها 22.07 مليار درهم، وذلك مقابل حصة بلغت 21% من إجمالي قيم تداولات المستثمرين العرب والخليجيين والبالغة قيمتها 11.84 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي 2021.

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