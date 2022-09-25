الدولار يرتفع أمام الدينار الكويتي إلى 0.310 واليورو ينخفض

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 0.24% الى مستوى 0.310 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 1.12% إلى مستوى 0.300 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 3.18% إلى مستوى 0.336 دينار والفرنك السويسري بنسبة 1.42% لمستوى 0.315 دينار في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 1.20% إلى مستوى 0.0021 ، بحسب "الجريدة" الكويتية.

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يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

كان بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3% اعتبارا من يوم الخميس الماضي، وإجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع اجال هيكل سعر الفائدة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان صحافي، إن التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء الـ(ريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وادوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام.

وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق.