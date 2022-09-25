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بدء بناء سجل الأوامر في طرح "البابطين الغذائية" بسوق "نمو".. اليوم

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البابطين الغذائية
البابطين الغذائية
سوق السعودية

بدء بناء سجل الأوامر في طرح "البابطين الغذائية" بسوق "نمو".. اليوم

وتحديد النطاق السعري بين 68 – 77 ريالا للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين "البابطين الغذائية"، تحديد النطاق السعري لطرح "البابطين الغذائية" المحتمل بين 68 - 77 ريالا للسهم الواحد في السوق الموازية "نمو"، فيما بدأت عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين اليوم الأحد.

وتتمثل عملية الطرح بطرح عدد 544 ألف سهم عادي تمثل نسبة 16% من رأس المال المصدر والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وقالت "يقين كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيتم تخصيص عدد 544 ألف سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

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ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 169,990 سهم.

وذكرت "يقين كابيتال" أن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين، تبدأ في تاريخ 25 سبتمبر 2022 وتنتهي في 28 سبتمبر 2022.

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