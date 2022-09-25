سوق الأسهم السعودية تتراجع 2.4% في أولى تعاملاتها بعد رفع الفائدة

تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 2.42% مع اجتياح الخسائر أسواق المال العالمية، وانخفاض أسعار النفط.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت لتغلق على انخفاض كبير بتعاملات جلسة الجمعة، حيث واصل المستثمرون المذعورون إعادة ترتيب أوضاعهم وسط مخاوف من أن تؤدي سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتشديد السياسة النقدية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.

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وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 62.49 نقطة أو 1.69% ليغلق عند 3694.32 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 193.70 نقطة أو 1.75% ليهبط إلى 10873.10 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 473.55 نقطة أو 1.57% إلى 29603.13 نقطة.

يُشار إلى أن سوق الأسهم السعودية، عطلت أعمالها يوم الخميس الماضي، بمناسبة الإجازة الرسمية في المملكة احتفالا باليوم الوطني الـ92.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انخفاضاً بنسبة 2.42% أو ما يعادل 277 نقطة عند مستوى 11183 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات خلال هذه الأثناء، 1.5 مليار ريال عبر التداول على نحو 43 مليون سهم.

وقادت أسهم قطاعات "السلع الرأسمالية" و"السلع طويلة الأجل" التراجعات بانخفاض بأكثر من 3%، ثم قطاع "التأمين" بنسبة 2.86% و"الاستثمار والتمويل" بانخفاض 2.7%.

وانخفضت أسعار 203 أسهم، تصدرها سهم "عناية" بنسبة 5.14%، مقابل ارتفاع 6 أسهم بصدارة "أسمنت حائل" بنسبة 5.56%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الراجحي، و اس تي سي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية في حين تصدرت أسهم (بترو رابغ، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، واس تي سي، والإنماء) أحجام التداول.

من جانبه، قال رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية ثامر السعيد، إن تراجع السوق كان متوقعاً نتيجة عطلة يوم الخميس الماضي والأداء السلبي للأسواق عالمياً وتراجع أسعار النفط، في ظل زيادة الفائدة وارتفاع تكاليف الاقتراض، ولذلك فالتراجع رد فعل طبيعي.

وأضاف ثامر السعيد في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أنه بسبب ارتفاع سعر الفائدة والعائد على الأصول الأخرى يعتقد أن تشهد الأسواق تغيراً وتدخل فترة تكون أقل جاذبية وسيتحول بعض المستثمرين ليكونوا أكثر دفاعية.

وأوضح أن سوق السعودية سيكون لديها قدرة دفاعية أكبر مع محاولة صناعة نمو اقتصادي متنوع من الداخل وتقليل الاعتماد على الاقتصاد العالمي.

وقال ثامر السعيد، إن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية سيتجهون إلى الأسهم المرتبطة منتجاتها بالداخل بقدر أكبر لا سيما قطاعات مثل التجزئة والأسمنت وهي الأكثر جاذبية بجانب قطاع الأغذية مع استقرار الطلب فيها.