"شور للتقنية" تعلن مستند تسجيل أسهمها في سوق "نمو".. و70 ريالاً سعر السهم الاسترشادي

أعلنت شركة "شور العالمية للتقنية" عن مستند تسجيل أسهمها في سوق الأسهم السعودية، وذلك في إطار إجراءات إدراجها بشكل مباشر في السوق الموازية "نمو"، بسعر استرشادي للسهم 70 ريالاً.

وأضافت الشركة في المستند الذي نشر على موقع هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، أنه سیتم تحدید سعر الافتتاح للسھم بناء على العرض والطلب على السھم عن طریق آلیة مزاد الافتتاح وھي فترة تسبق افتتاح السوق.

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وذكرت أنه یمكن للمستثمرین خلال ھذه الفترة إدخال أوامر البیع والشراء، ومن ثم یقوم نظام التداول بإیجاد السعر العادل الذي یتم عنده تنفیذ الأوامر بعد مطابقتھا في فترة المزاد، ویكون سعر التنفیذ ھو سعر الافتتاح مع نسبة تذبذب یومیة مسموح بها تبلغ 30% ارتفاعاً وهبوطاً.

ویعتبر السعر الاسترشادي مرجعًا فقط للقیمة السوقیة العادلة وھو سعر الإدراج للیوم الأول فقط.

وتابعت: "إنه لغرض استيفاء متطلبات السيولة للأسهم محل الإدراج قامت بالاتفاق مع المساهمين على تخصيص 1.284 مليون سهم تمثل 25.04% من إجمالي أسهم الشركة وقامت بتفويض شركة يقين كابيتال بعرضها وبيعها في السوق على عدد من الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين".

ويبلغ رأسمال الشركة 51.3 مليون ريال موزعا على 5.13 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

وتأسست "شور للتقنية" في عام 2006، وتعمل في مجال الاستشارات التقنية والإدارية والموارد البشرية وإدارة المشاريع وخدمات الحاسب الآلي.