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بنك إنجلترا: لن نتردد في تغيير أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة

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بنك إنجلترا
بنك إنجلترا
المركزي البريطاني

بنك إنجلترا: لن نتردد في تغيير أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة

لإعادة التضخم لنسبة 2% المستهدفة على المدى المتوسط

لندن - رويترز

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قال بنك إنجلترا اليوم الاثنين إنه يراقب أسواق المال عن كثب ولن يتردد في تغيير أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف "البنك يراقب التطورات في أسواق المال عن كثب في ضوء التعديل الكبير لأسعار الأصول المالية".

وذكر البنك أن "لجنة السياسات المالية لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة لإعادة التضخم لنسبة 2% المستهدفة على المدى المتوسط بما يتسق مع صلاحياتها".

وسط توقعات متشائمة.. هل يتحرك بنك إنجلترا لوقف التراجعات الحادة للإسترليني؟  جرس الإغلاق المركزي البريطاني وسط توقعات متشائمة.. هل يتحرك بنك إنجلترا لوقف التراجعات الحادة للإسترليني؟ 

وهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي، اليوم الاثنين، مع مسارعة المتعاملين للخروج، وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستوسع مواردها المالية إلى أقصى حد.

وتوقع رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، ناصر السعيدي للعربية، أن تصبح إنجلترا أول دولة في العالم تدخل في مرحلة ركود اقتصادي ثم يتبعها أوروبا والولايات المتحدة في 2023.

وقال السعيدي: "أتوقع أن يدعو بنك إنجلترا المركزي لاجتماع طارئ خلال الأسبوع المقبل لزيادة أسعار الفائدة بواقع 75 إلى 100 نقطة".

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