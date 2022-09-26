مخاوف الركود تواصل الضغط على أسواق الأسهم في الخليج

تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم الاثنين بسبب موجة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي التي تسيطر على المستثمرين ما يدفع الأسواق العالمية لتسجيل خسائر.

وهبطت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت لتغلق على انخفاض كبير نهاية الأسبوع، حيث واصل المستثمرون المذعورون إعادة ترتيب أوضاعهم وسط مخاوف من أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.

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وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين بنسبة 40%، ليصل إلى 11118 نقطة، إذ تأثر أيضا بهبوط أسعار النفط.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود والإضرار بالطلب على الوقود.

وعادت أسعار النفط للتراجع في تعاملات اليوم الاثنين بشكل طفيف، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود والإضرار بالطلب على الوقود.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما، اليوم، ليحد من ارتفاع أسعار النفط.

وبلغت قيمة تداولات الأسهم السعودية، خلال الجلسة نحو 1.8 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 40 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 134 سهما، فيما تراجعت أسعار 56 سهما، من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.94%، تلاه "سيرا" 3.84%، و"اس تي سي" 2.77%.

وجاء في مقدمة الأكثر انخفاضا "النهدي" 2.81%، تلاه "بوبا العربية" 2.69%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 2.67%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم سابك، والراجحي، والأهلي، ومعادن، و اس تي سي في حين تصدرت أسهم (دار الأركان، بترو رابغ، أرامكو السعودية، اس تي سي، والأهلي) أحجام التداول.

وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 1.49% إلى مستوى 3358 نقطة، كما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.63% إلى مستوى 9841 نقطة.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.28%، وهبط مؤشر سلطنة عمان 0.41%.

وهبط مؤشر السوق الأول بالكويت بنسبة 0.78%، وانخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 1.03%.

وانخفض المؤشر العام لبورصة عمان بنسبة 0.38%.