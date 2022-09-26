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مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي يتراجع.. والأسهم الإيطالية تخالف الاتجاه

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بورصة مدريد (أرشيفية - رويترز)
بورصة مدريد (أرشيفية - رويترز)
الأسهم الأوروبية

مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي يتراجع.. والأسهم الإيطالية تخالف الاتجاه

دبي - العربية.نت

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انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، بسبب المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي على الرغم من تحقيق الأسهم الإيطالية مكاسب.

تراجع المؤشر 0.3% بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش ليواصل خسائره منذ الأسبوع الماضي، بعد أن أشارت بيانات منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي وزادت من المخاوف بشأن تحركات البنك المركزي صوب التشديد النقدي، بحسب "رويترز".

هبطت أسهم قطاع النفط والغاز 1.1%، وقطاع التعدين 2.1%، مع نزول أسعار النفط الخام والمعادن بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من تراجع الطلب نتيجة الركود العالمي المتوقع.

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وهبط مؤشر داكس الألماني الرئيسي 0.1%، قبل صدور البيانات عن معنويات الشركات في سبتمبر الساعة 0800 بتوقيت غرينتش.

مع ذلك، ارتفع المؤشر الإيطالي 0.7%، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات المالية بعد فوز تحالف يمين الوسط بأغلبية واضحة في مجلسي البرلمان بالانتخابات العامة الإيطالية.

وستراقب الأسواق المالية الأوروبية بعناية أولى تحركات ميلوني بدءاً من اختيار الوزراء، نظراً لماضيها المشكك في أوروبا ومواقف حلفائها المتضاربة بشأن روسيا.

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