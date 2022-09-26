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الموافقة على طرح 20.02% من أسهم "ملان لمنتجات الحديد" في سوق نمو

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هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

الموافقة على طرح 20.02% من أسهم "ملان لمنتجات الحديد" في سوق نمو

سيتم طرح 532.4 ألف سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة ملان لمنتجات الحديد ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح 532.4 ألف سهم تمثل 20.02% من أسهمها في السوق الموازية.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها، اليوم الاثنين، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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