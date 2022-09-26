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هيئة السوق السعودية توافق على طرح 29.2% من أسهم "مرافق" للاكتتاب العام

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شركة مرافق مناسبة
شعار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 29.2% من أسهم "مرافق" للاكتتاب العام

سيتم طرح 73.09 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع تسجيل أسهمها وطرح 73.09 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 29.24% من إجمالي أسهم الشركة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها، اليوم الاثنين، أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأضافت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

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وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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