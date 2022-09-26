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وول ستريت تواصل تراجعها وسط مخاوف الركود

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مستثمر في وول ستريت (أ ف ب) مناسبة
مستثمر في وول ستريت (أ ف ب)
وول ستريت

وول ستريت تواصل تراجعها وسط مخاوف الركود

مؤشر داو جونز الصناعي يتراجع بنحو 54 نقطة

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الاثنين، مع قلق المستثمرين من أن الخطوات القوية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي لكبح التضخم قد تدفع اقتصاد البلاد إلى الركود.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 53.57 نقطة، أو 0.18%، إلى 29536.84 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.51 نقطة، أو 0.28%، إلى 3682.72 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 34.54 نقطة، أو 0.32%، إلى 10833.38 نقطة، وفق رويترز.

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