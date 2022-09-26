وول ستريت
وول ستريت تواصل تراجعها وسط مخاوف الركود
مؤشر داو جونز الصناعي يتراجع بنحو 54 نقطة
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الاثنين، مع قلق المستثمرين من أن الخطوات القوية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي لكبح التضخم قد تدفع اقتصاد البلاد إلى الركود.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 53.57 نقطة، أو 0.18%، إلى 29536.84 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.51 نقطة، أو 0.28%، إلى 3682.72 نقطة.
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وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 34.54 نقطة، أو 0.32%، إلى 10833.38 نقطة، وفق رويترز.
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