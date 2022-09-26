"نيكاي" الياباني يهبط 1.38% في بداية التعاملات 

هبط مؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين.

وتراجع "نيكاي" 1.38% إلى 26779.44 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25% إلى 1892.16 نقطة.