أسهم اليابان
"نيكاي" الياباني يهبط 1.38% في بداية التعاملات
"توبكس" يتراجع 1.25% إلى 1892.16 نقطة
هبط مؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين.
وتراجع "نيكاي" 1.38% إلى 26779.44 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25% إلى 1892.16 نقطة.
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