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أسواق الخليج تلتقط أنفاسها.. ومؤشر "تاسي" يقترب من 11 ألف نقطة

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سوق الأسهم السعودية
أسواق الخليج

أسواق الخليج تلتقط أنفاسها.. ومؤشر "تاسي" يقترب من 11 ألف نقطة

صعد المؤشر في دبي بنسبة 0.5% ويتجه لإنهاء أربع جلسات من الخسائر

دبي - العربية.نت

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شهد المؤشر الرئيسي في السعودية أداء هو الأفضل بين نظرائه في الخليج في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما هبط بأكثر من 5%، في الجلسات الثلاثة السابقة، وسط مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.4%، مدعوما بارتفاع نسبته 1.3%، في سهم رتال للتطوير العمراني و1.5%، في سهم مصرف الراجحي.

ومن بين الأسهم الرابحة، سهم عملاق النفط أرامكو الذي ارتفع 1%، بحسب رويترز.

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وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من 1%، بعدما هوت لأدنى مستوياتها في 9 أشهر في اليوم السابق، وسط مؤشرات على أن تحالف أوبك+ قد يعلن تخفيضات للإنتاج لتجنب المزيد من الانهيار في الأسعار.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.5%، ويتجه لإنهاء أربع جلسات من الخسائر، بدعم من ارتفاع بنسبة 3.2%، في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وفي أبوظبي، شهد المؤشر الرئيسي استقرارا.

وتقاوم الشركات في الإمارات إلى حد كبير مطالبات بزيادة الأجور لتعويض تأثير التضخم، وفقا لمسح أظهر أن ثلثي الشركات تلقت طلبات لزيادة الرواتب.

وقفز المؤشر الرئيسي في قطر بواحد في المئة بدعم من ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.3%، وصعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 1.4%.

ومع ذلك، هبط سهم (أُريد) بنسبة 0.5%، بعدما أعلنت شركة الاتصالات أمس الاثنين أنها تستعد لبيع 20 ألفا من أبراجها، فيما قالت مصادر مطلعة إنها تواصلت مع مورجان ستانلي للعمل على الصفقة.

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