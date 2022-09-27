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الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع.. "نيكاي" يتعافى من أدنى مستوى في شهرين

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أسهم اليابان
أسهم اليابان
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع.. "نيكاي" يتعافى من أدنى مستوى في شهرين

وسط تكالب المستثمرين على شراء الأسهم المتضررة جراء عمليات بيع سريعة عالمية

دبي - العربية.نت

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بقيادة سهم فاست ريتيلنج القيادي إذ تكالب المستثمرون على شراء الأسهم المتضررة جراء عمليات بيع سريعة عالمية، مع تكرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لموقفه بالحفاظ على سياسته المتشددة برفع أسعار الفائدة.

واختتم المؤشر نيكاي المعاملات على ارتفاع 0.53% عند 26571.87 نقطة، منتعشا من أدنى مستوى سجله منذ شهرين في أثناء الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47% إلى 1837.01 نقطة.

وقال أحد المشاركين في السوق في شركة وساطة محلية إن السوق استعادت الزخم بسرعة بعد عمليات بيع عالمية في أعقاب تشديد سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي، وفق رويترز.

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وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيكلو للملابس 0.88% ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي، يليه سهم وكالة التوظيف ريكروت هولنجز الذي قفز 2.67%.

من ناحية أخرى، انخفض سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق وشركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات 0.85% و1.25% على التوالي، مما أثر سلبا على المؤشر.

وصعد سهم شركة كونامي للألعاب 4.01% وكان الأفضل أداء على المؤشر نيكاي، يليه سهم شركة معدات الآلات هيتاشي زوسن 3.86%.

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