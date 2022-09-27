الذهب يقفز 1% وسط ضعف الدولار الأميركي ومخاوف رفع الفائدة

قفزت أسعار الذهب 1% اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، وذلك رغم أن توقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أكبر لأسعار الفائدة أبقت المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1639.94 دولارا للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار سجلت أمس الاثنين أدنى مستوى لها منذ أبريل/نيسان من عام 2020 عند 1620.20 دولار للأوقية.

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وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 1647.70 دولار، وفق رويترز.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.4% بعدما سجل أعلى مستوى في عقدين في الجلسة السابقة. كما هبط عائد سندات الخزانة أجل عشر سنوات عن ذروته في 12 عاما التي سجلها الاثنين.

وقالت فاندانا بهارتي نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع في إس.إم.سي جلوبال سكيوريتيز "إنها قفزة مؤقتة في أسعار الذهب".

وأوضحت أن الذهب يفقد بعض بريقه تدريجيا كأصل يتم اللجوء إليه كملاذ آمن، مضيفة "هناك المزيد من المؤثرات الهبوطية للذهب في هذا الوقت، حيث من المقرر أن يعلن الاحتياطي الاتحادي المزيد من الرفع في أسعار الفائدة".

وقلل مسؤولو البنك المركزي الأميركي أمس من أهمية التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية وقالوا إن أولويتهم تظل السيطرة على التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 20% منذ ارتفاعها فوق حاجز الألفي دولار في مارس آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 18.70 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 860.00 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 2060.01 دولار أمريكي.