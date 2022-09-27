بيان: جهاز قطر للاستثمار يطلق مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في البورصة

أفاد بيان لبورصة قطر، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز قطر للاستثمار أطلق مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في البورصة.

وأضاف أن صانعي السوق المرخصين سيتمكنون من "الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة في بورصة قطر".