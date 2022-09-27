.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيان: جهاز قطر للاستثمار يطلق مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في البورصة

  • الخط
بورصة قطر
بورصة قطر
اقتصاد قطر

بيان: جهاز قطر للاستثمار يطلق مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في البورصة

صانعو السوق المرخصون سيتمكنون من الوصول لجزء من حيازات جهاز قطر للاستثمار

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أفاد بيان لبورصة قطر، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز قطر للاستثمار أطلق مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في البورصة.

وأضاف أن صانعي السوق المرخصين سيتمكنون من "الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة في بورصة قطر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد ردود فعل الأوكرانيين في كييف على استفتاءات "الانضمام إلى روسيا" العربية ترصد ردود فعل الأوكرانيين في كييف على استفتاءات "الانضمام إلى روسيا"
اكتشف المزيد