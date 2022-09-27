توقعات بتسعير اكتتاب "بورشه" عند الحد الأقصى للنطاق السعري

يتوقع أن تحدد شركة "فولكس فاغن" سعر الاكتتاب العام لشركة السيارات الرياضية "بورشه" عند الحد الأعلى من النطاق السعري، وهو ما يشير إلى وجود طلب قوي على الاكتتاب.

يشار إلى أن النطاق السعري لطرح أسهم "بورشه" يتراوح بين 76.50 و82.50 يورو للسهم الواحد.

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ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي للطرح غدا الأربعاء، على أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة فرانكفورت الخميس.

وكجزء من الإدراج، سيتم تقسيم 911 مليون سهم لشركة بورشه إلى 455.5 مليون سهم ممتاز، و455.5 مليون سهم عادي.

وسيتم طرح ما يصل إلى 113،875،000 من الأسهم الممتازة، بدون حقوق تصويت، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأفادت "فولكس فاغن" بأن صناديق الثروة السيادية لقطر وأبوظبي والنرويج وكذلك شركة الصناديق المشتركة T. Rowe Price، ستكتتب بما يصل إلى 3.68 مليار يورو من الأسهم الممتازة كمستثمرين أساسيين، عند الحد الأقصى للتقييم.