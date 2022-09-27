غولدمان ساكس يخفض توصيته لوزن الأسهم في المحافظ الاستثمارية

خفض بنك غولدمان ساكس توصيته لوزن الأسهم في المحافظ الاستثمارية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة مع زيادة السيولة النقدية.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع العوائد الحقيقية وتزايد احتمال حدوث ركود يعكسان استمرار تراجع الأسهم.

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وأضاف البنك أن احتمالية الركود في السوق ارتفعت إلى 40% في أعقاب عمليات البيع الأخيرة على السندات، وهو ما يشير تاريخيا إلى ارتفاع مخاطر تراجع الأسهم.

وتعكس آراء بنك غولدمان ساكس مخاوف المستثمرين المتزايدة من أن عزم الاحتياطي الفيدرالي على كبح التضخم سيؤدي إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، ما يعني مواصلة اضطراب الأسواق المالية.

يأتي ذلك بعد تخفيض التوقعات لمستوى مؤشر ستاندرد آند بورز إلى 3600 مع نهاية العام.

وقال البنك إن عائدات الائتمان بدرجة الاستثمار تبدو جذابة من حيث القيمة المطلقة مقارنة مع الأسهم.