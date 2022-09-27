هيئة السوق توافق على زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق "سيكو السعودية ريت"

​وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة سيكو المالية ("مدير الصندوق") لزيادة إجمالي قيمة أصول (صندوق سيكو السعودية ريت).

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة من خلال طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري.

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وأضافت أن مدير الصندوق سيقوم بنشر الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق، على أن يتم الإفصاح فيه عن المعلومات المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول (صندوق سيكو السعودية ريت) من خلال طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكان صندوق "سيكو السعودية ريت" قد أعلن عن نتائجه الفصلية للفترة المنتهية في 30 يونيو. وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أصول الصندوق بنسبة 3.4% إلى 515 مليون ريال بنهاية الربع الثاني.

جدير بالذكر أن شركة سيكو المالية بصفتها مدير صندوق سيكو السعودية ريت أعلنت عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على عقار جديد لصالح الصندوق، وهو عقار تجاري مكتبي يقع في مدينة الرياض على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول في حي حطين.

وقالت سيكو المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقار عبارة عن مجمع تجاري يضم مطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى المكاتب، وتبلغ مساحة الأرض نحو 11.49 مليون متر مربع، ومساحة البناء 36,495 متر مربع، وتبلغ قيمة شراء العقار 448 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي ومصاريف الاستحواذ.