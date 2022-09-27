وول ستريت
"جي بي مورغان": سوق الأسهم الأميركية تقترب من القاع
في ظل تباطؤ التضخم مع التقييمات الجذابة للأسهم والمراكز المتشائمة للغاية للمستثمرين
قال بنك جي بي مورغان، إن هبوط الأسهم الأميركية يقترب من النهاية، حيث بدأت تتشكل الشروط المسبقة للوصول إلى القاع.
وأوضح البنك أن تباطؤ التضخم مع التقييمات الجذابة للأسهم والمراكز المتشائمة للغاية للمستثمرين تشير إلى أن قاع السوق قد يكون وشيكاً.
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وأشار البنك إلى أن معظم عمليات البيع في سوق الأسهم الأميركية قد يكون سببها تشديد السياسة النقدية بقوة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بعد رفع الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.
وتوقع جي بي مورغان أن يبدأ التضخم في إظهار إشارات على الوصول إلى الذروة، مع هبوط أسعار النفط وانكماش مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة، وإصدار تحذيرات من جانب بعض الشركات بشأن الأرباح.
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