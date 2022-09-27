تحذير: قوة الدولار توجد وضعا "لا يمكن تحمله".. وتهدد بأزمة مالية
مؤشر العملة الأميركية يسجل أعلى مستوى له خلال عقدين
حذر محللون استراتيجيون في بنك مورغان ستانلي في مذكرة يوم الاثنين، من أن أحدث ارتفاع للدولار يوجد "وضعا لا يمكن تحمله" للأصول ذات المخاطر العالية والتي يمكن أن تنتهي بأزمة مالية أو اقتصادية.
وسجل مؤشر الدولار أمس الاثنين أعلى مستوى له خلال عقدين، بينما سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار.
وتمثل التقلبات الشديدة في العملات ضغوطا أخرى على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، والتي من المتوقع أن تنخفض مع بدء تأثير رفع أسعار الفائدة خلال الصيف على الإنفاق.
وكتب محللون في "مورغان ستانلي"، منهم مايكل ويلسون: "أدنى مستويات للأسهم وذرى العوائد سيحددها على الأرجح مسار نمو الأرباح والاقتصاد، وليس التضخم" أو رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، حسبما نقلت "رويترز".
وأضاف "مورغان ستانلي"، أن الضغوط من ارتفاع الدولار ستساعد في دفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى منخفض جديد بين 3000 و3400 نقطة بحلول أوائل عام 2023.
وهبط المؤشر 1% أمس الاثنين قرب أدنى مستوى له خلال العام الحالي.
-
ناقلتا نفط تحملان شحنتي خام ومكثفات إيرانية إلى فنزويلامن المقرر تفريغ حمولتهما خلال أيام طاقة
-
السويد تحذر من حدوث تسرب للغاز من خط نورد ستريم 1التدفقات توقفت عبر هذا الخط منذ 31 أغسطس طاقة
-
دراسة صادمة.. ثلث البريطانيين يوقفون أنشطتهم الاجتماعية بسبب الغلاءخبراء يحذرون من تأثير انخفاض الجنيه الإسترليني على تكلفة السلع قصص اقتصادية