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"وول ستريت" تهبط.. و"داو جونز" يتراجع 20% عن أعلى مستوى إغلاق له في يناير

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وول ستريت مناسبة (أ ب)
وول ستريت.
وول ستريت

"وول ستريت" تهبط.. و"داو جونز" يتراجع 20% عن أعلى مستوى إغلاق له في يناير

وسط قلق المستثمرين من الركود

دبي - العربية.نت

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انزلقت وول ستريت أكثر إلى دوامة الهبوط، يوم الاثنين، مع إغلاق مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على انخفاض، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن حملة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) القوية لمكافحة التضخم، قد تدفع بالاقتصاد الأميركي إلى انكماش حاد.

واهتزت الثقة بين متداولي الأسهم أيضا بسبب التحركات الكبيرة في سوق الصرف الأجنبي العالمي، حيث وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وسط مخاوف من أن الخطة المالية للحكومة البريطانية الجديدة الصادرة يوم الجمعة تهدد بالضغط على مالية البلاد العامة.

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وتراجع مؤشر داو جونز بنحو 20% عن أعلى مستوى إغلاق له في الرابع من يناير كانون الثاني، وفقا لـ"رويترز".

وبحسب البيانات الأولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع37.24 نقطة أو 1.01% ليغلق عند 3655.99 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 65.39 نقطة أو 0.6% إلى 10802.53 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 319.16 نقطة أو 1.08% إلى 29271.25.

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