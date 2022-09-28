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اليوان الصيني يسجل أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار

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اليوان الصيني يسجل أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار

على الرغم من جهود "المركزي" لدعم العملة

دبي - العربية.نت

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سجل اليوان الصيني الذي يتم تداوله خارج الدولة، أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار، اليوم الأربعاء على الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلها بنك الشعب الصيني لدعم العملة.

وتراجع سعر صرف اليوان داخل البلاد لأدنى مستوى له منذ 14 عاما ليتجاوز 7.22، أمام الدولار الأميركي.

وكان بنك الشعب الصيني قد قام بإجراءات لحماية قيمة العملة دون التدخل المباشر، بما في ذلك قرار رفع نسبة احتياطي مخاطر الصرف الأجنبي.

وهذه الخطوة تجعل بيع اليوان وشراء الدولار أكثر تكلفة على المؤسسات المالية.

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