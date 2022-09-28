عملات
اليوان الصيني يسجل أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار
على الرغم من جهود "المركزي" لدعم العملة
سجل اليوان الصيني الذي يتم تداوله خارج الدولة، أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار، اليوم الأربعاء على الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلها بنك الشعب الصيني لدعم العملة.
وتراجع سعر صرف اليوان داخل البلاد لأدنى مستوى له منذ 14 عاما ليتجاوز 7.22، أمام الدولار الأميركي.
مادة اعلانية
وكان بنك الشعب الصيني قد قام بإجراءات لحماية قيمة العملة دون التدخل المباشر، بما في ذلك قرار رفع نسبة احتياطي مخاطر الصرف الأجنبي.
وهذه الخطوة تجعل بيع اليوان وشراء الدولار أكثر تكلفة على المؤسسات المالية.
اقرأ أيضاً
-
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وعوائد السندات لمستويات عليارفع أسعار الفائدة قلل من جاذبية المعدن الأصفر ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات أسواق المال
-
توقعات بهبوط أسعار العقارات في بريطانيا 15%.. وعدد المنازل المباعة مهدد بالانهيارفي حال واصلت أسعار الفائدة ارتفاعها قصص اقتصادية
-
أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1%.. برنت دون 85 دولارا للبرميلوسط توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأميركية ومخاوف حدوث تباطؤ طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية