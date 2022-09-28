بنك إنجلترا يتدخل في سوق السندات لاستعادة النظام بعد تقلبات شديدة

ارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن بنك إنجلترا أنه سيتدخل في سوق السندات التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون جنيه إسترليني والتي كانت قد بدأت في الصعود.

قال بنك إنجلترا إنه سيشتري سندات طويلة الأجل "بأي نطاق ضروري"، لاستعادة النظام في السوق.

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وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بحوالي 30 نقطة أساس على خلفية الأنباء، من فوق 5٪ إلى 4.77٪.

وقالت وزارة المالية البريطانية إن تدخل بنك إنجلترا في سوق السندات الحكومية كان ضروريًا لمعالجة "التقلبات الشديدة" وخلل السوق، وإن أي خسائر ستعوضها الحكومة بالكامل.

وأضاف متحدث باسم وزارة المالية في بيان: "هناك التزام باستقلال بنك إنجلترا، وستواصل الحكومة العمل عن كثب مع البنك لدعم استقراره المالي وأهداف التضخم".