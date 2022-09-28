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بورصة الكويت تعاود الهبوط بـ1.5% قبل عطلة "الانتخابات"

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بورصة الكويت
بورصة الكويت
بورصة الكويت

بورصة الكويت تعاود الهبوط بـ1.5% قبل عطلة "الانتخابات"

بقيمة تداولات 49.8 مليون دينار

الكويت - رويترز

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عاد مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، للهبوط الذي غلب على جلساته خلال الأسبوع الجاري لينخفض 1.5%، بعد جلسة أمس التي صعد فيها بنسبة 0.5%.

وانخفضت باقي مؤشرات بورصة الكويت ومنها مؤشر السوق العام الذي هبط 1.4% بينما هبط مؤشر السوق الرئيسي 0.8% والسوق الرئيسي 50 بنسبة 0.88%.

وهذه هي آخر جلسة للبورصة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة، غدا الخميس.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1% وبيت التمويل الكويتي 2.2% وبنك الخليج 3.5% وأجيليتي للمخازن العمومية 1.8% ومجموعة الصناعات الوطنية 4.6% وزين للاتصالات المتنقلة 0.3% ومجموعة الامتياز الاستثمارية وشركة الكابلات الخليجية 3.6%.

بينما ارتفعت أسهم المتكاملة القابضة 3% وشمال الزور للطاقة والمياه 0.5% وإيفا فنادق 7.8%.

وبلغت القيمة المتداولة 49.8 مليون دينار وكمية الأسهم 139.6 مليون سهم.

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