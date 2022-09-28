سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها لليوم الثاني.. والمؤشر يضيف 1.39%

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.39%.

وأضاف مؤشر تاسي 152.70 نقطة ليغلق عند مستوى 11170.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الغاز، وشاكر، والبحر الأحمر، والدواء، ودله الصحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، ونقي، وتنمية، وصادرات، وعطاء، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 3.06%.

فيما كانت أسهم شركات: بتر ورابغ، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، ومعادن، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

من جانبه، قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن التراجعات الأخيرة التي حدثت في سوق الأسهم السعودية يومي الأحد والاثنين كانت "حادة" وغير مبررة.

وأوضح الرقيب في مقابلة مع "العربية"، أن التراجع كان بسبب هلع أصاب المستثمرين، لافتا إلى أن السوق السعودية عادت للارتفاع مرة أخرى خلال جلسة اليوم.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية والنظرة الواعدة للاقتصاد السعودي، والنمو القوي للناتج المحلي بالإضافة إلى نتائج الشركات الإيجابية عوامل كفيلة بإعادة مؤشر سوق الأسهم إلى الارتفاع مرة أخرى.

ورجح ألا ينساق المؤشر وراء أداء الأسواق العالمية، لأن ظروف الأسواق العالمية تختلف تماما عن الاقتصاد السعودي.