هيئة السوق السعودية توافق على طرح وحدات "صندوق الإنماء ريت الفندقي" طرحاً عاماً
موافقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق ليست مصادقة على جدوى الاستثمار
وافق مجلس هيئة السوق المالية السعودية على طلب "شركة الإنماء للاستثمار" طرح وتسجيل وحدات "صندوق الإنماء ريت الفندقي" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها، اليوم الأربعاء، أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق الإنماء ريت الفندقي" من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
وأضافت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
ويجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وحدات الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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