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"ستاندرد آند بورز 500" يغلق عند أدنى مستوى في عامين

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"ستاندرد آند بورز 500" يغلق عند أدنى مستوى في عامين

مع مواصلة رفع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت

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سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500، أدنى مستوى إغلاق له في عامين في بورصة وول ستريت، يوم الثلاثاء، بعد أن أبدى صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رغبة في مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى مع خطر دفع الاقتصاد إلى الانكماش.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.49 نقطة، أي 0.18%، ليغلق عند 3648.55 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 30.73 نقطة، أو 0.28%، إلى 10833.65 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 112.54 نقطة، أي 0.38%، إلى 29148.27 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

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وكان بنك جي بي مورغان، قال في وقت سابق، إن هبوط الأسهم الأميركية يقترب من النهاية، حيث بدأت تتشكل الشروط المسبقة للوصول إلى القاع.

وأوضح البنك أن تباطؤ التضخم مع التقييمات الجذابة للأسهم والمراكز المتشائمة للغاية للمستثمرين تشير إلى أن قاع السوق قد يكون وشيكاً.

وأشار البنك إلى أن معظم عمليات البيع في سوق الأسهم الأميركية قد يكون سببها تشديد السياسة النقدية بقوة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بعد رفع الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.

وتوقع جي بي مورغان أن يبدأ التضخم في إظهار إشارات على الوصول إلى الذروة، مع هبوط أسعار النفط وانكماش مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة، وإصدار تحذيرات من جانب بعض الشركات بشأن الأرباح.

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