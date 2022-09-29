اعتباراً من غد.. إدراج بيت الاستثمار الخليجي الكويتية في سوق أبوظبي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة بيت الاستثمار الخليجي الكويتية في السوق اعتباراً من غد الجمعة.

وقال السوق في تعميم اليوم، إن التداول على السهم سيكون في السوق ضمن السوق الأول "الفئة الثانية".

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وبحسب نشرة إدراج الشركة، "بيت الاستثمار الخليجي" مدرجة في بورصة الكويت في 22 مايو الماضي، ويبلغ رأسمالها المصرح به والمدفوع نحو 40.649 مليون دينار كويتي بعدد أسهم 406.495 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس كويتي، وتعمل الشركة في أنشطة الاستثمار والخدمات المالية والاستثمارية المتعلقة بها، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وارتفعت أرباح الشركة في العام الماضي إلى 6.122 مليون دينار مقارنة بنحو 188.8 ألف دينار في العام 2020.