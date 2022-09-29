الجنيه المصري ينزلق إلى مستوى متدنٍ جديد مقابل الدولار

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري الذي أنهى تعاملات الأسبوع على انخفاض حاد.

وفيما يجري التعويم المرن أو المدار للجنيه المصري، تشير التوقعات إلى استمرار تراجع العملة المصرية مقابل الورقة الأميركية الخضراء لحين انتهاء المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على تمويل جديد.

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جاء أعلى سعر لصرف الدولار في 3 بنوك بقيادة الأهلي الكويتي والمصري الخليجي عند مستوى 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف الورقة الأميركية مستوى 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، والقاهرة، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع. فيما بلغ مستوى 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر.

وسجل الدولار لدى البنك المركزي المصري مستوى 19.50 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع.

سمح البنك المركزي، منذ تولي حسن عبد الله منصب المحافظ، للجنيه بالانخفاض أمام الدولار، وتراجع بنحو 2% في 18 أغسطس عندما تولى عبد الله منصبه ليحل محل طارق عامر الذي أعلن استقالته بشكل مفاجئ.

وتشير توقعات المحللين، إلى استمرار تراجع العملة المصرية لحين انتهاء الحكومة من المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. وفي تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، إن الجنيه المصري سيواصل الانخفاض مقابل الدولار، طالما لم يعلن انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولم تحصل مصر على التمويل المرتقب.

على صعيد العملات الرئيسية، تباينت العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد ارتفاعها ارتفاعاً ملحوظاً ما بين 20 إلى 35 قرشاً شراءً وبيعاً، في البنوك المصرية. وفي بنك الأهلي المصري، سجل اليورو مستوى 18.79 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي مصر مستوى 18.81 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع. فيما سجلت لدى البنك المركزي المصري مستوى 18.67 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ما بين 20 إلى 40 قرشاً للشراء والبيع في البنوك المصرية. وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 20.99 جنيه للشراء، و21.32 جنيه للبيع. فيما سجل لدى البنك المركزي المصري، مستوى 20.77 جنيه للشراء، و20.85 جنيه للبيع.

عربيًا، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر. فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 5.30 جنيه للشراء، و5.32 جنيه للبيع.