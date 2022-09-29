"الدولية للأوراق المالية" تطلق منصة تداول وإدخال رقمي عالمية

أطلقت الشركة الدولية للأوراق المالية، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، منصة تداول عالمية جديدة وإدخال رقمي للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتبلغ الحصة السوقية للشركة الدولية للأوراق المالية في دولة الإمارات نحو 60% وما يقرب من 20 ألف عميل حتى الآن.

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وتطمح الشركة من خلال إطلاق منصة التداول الجديدة إلى مضاعفة قاعدة عملائها خلال الـ 18 شهرًا القادمة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وستمكن المنصة الرقمية الجديدة المستثمرين من جميع أنحاء العالم من إنشاء رقم مستثمر وطني والوصول إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، كما ستمكن المنصة المبتكرة العملاء من فتح حساب وساطة مع شركة الأوراق المالية الدولية، والتعامل بحرية من أي مكان في العالم من خلال رقمنة هذه العملية.

وسيستفيد العملاء المحليون والدوليون من التجربة الرقمية ويمكنهم المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية القادمة عبر كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي.

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "نرحب بمنصة التداول العالمية الجديدة والإدخال الرقمي التي تتوافق مع استراتيجيتنا لتعزيز السيولة وزيادة نشاط التداول وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين. وسنواصل تعميق قدراتنا السوقية وجاذبيتها مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى أبوظبي في وقت ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 136% خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 12 مليار درهم، وهو شاهد على الاهتمام الدولي والمؤسسي القوي بتبادلنا المتنامي والديناميكي".

من جانبه، قال أيمن حامد، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للأوراق المالية: "هدفنا هو جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى أسواق دولة الإمارات ودعم النظام البيئي لسوق رأس المال الناضج والنابض بالحياة في الدولة. فمع هذه المنصة الجديدة، سيستفيد كل من عملائنا المحليين والدوليين من تجربة رقمية سلسة، مع حرية التعامل من أي مكان في العالم.

كما سيكونون قادرين على تسجيل اهتمامهم بأي اكتتابات عامة قادمة في دولة الإمارات، والتي يزداد الطلب عليها بين المستثمرين الدوليين من خلال توسيع قاعدة العملاء المتواجدين خارج حدودنا. نحن واثقون أن هذه الخطوة ستزيد من مشاركة المستثمرين الدوليين في كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي دعما لخطط النمو الخاصة بهم".