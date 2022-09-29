اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "سالك" في سوق دبي

يشهد سوق دبي المالي، اليوم الخميس، رابع إدراج خلال العام الجاري، مع إدراج أسهم شركة سالك وذلك بعد هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد"، ضمن استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية إلى 3 تريليونات درهم.

وانتهت "سالك" من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث بلغ حجم الطرح بعد الزيادة 1.867 مليار من الأسهم العادية بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال، مع سعر السهم بواقع درهمين لكل سهم عادي، ما نتج عنه عائدات تجاوز 3.7 مليار درهم.

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وشهد الطرح إقبالاً كبيراً وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 184.2 مليار درهم، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح.

وكان الإدراج الأول في سوق دبي لـ«ديوا» خلال أبريل الماضي، فيما تعتبر مجموعة «تيكوم» الإدراج الثاني عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي.

كما رحبت سوق دبي بإدراج أسهم تعاونية الاتحاد في يوليو الماضي كأول تعاونية استهلاكية في الدولة تُقدم على هذه الخطوة.