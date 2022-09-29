.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "سالك" في سوق دبي

  • الخط
طرح سالك
سالك.
سوق دبي

اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "سالك" في سوق دبي

إجمالي الطلب على الاكتتاب بلغ 184.2 مليار درهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يشهد سوق دبي المالي، اليوم الخميس، رابع إدراج خلال العام الجاري، مع إدراج أسهم شركة سالك وذلك بعد هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد"، ضمن استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية إلى 3 تريليونات درهم.

وانتهت "سالك" من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث بلغ حجم الطرح بعد الزيادة 1.867 مليار من الأسهم العادية بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال، مع سعر السهم بواقع درهمين لكل سهم عادي، ما نتج عنه عائدات تجاوز 3.7 مليار درهم.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 184.2 مليار درهم، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح.

هيئة سوق السعودية تقر طرح 25% من أسهم "مشكاتي للتجارة" في سوق نمو أسواق المال سوق السعودية هيئة سوق السعودية تقر طرح 25% من أسهم "مشكاتي للتجارة" في سوق نمو

وكان الإدراج الأول في سوق دبي لـ«ديوا» خلال أبريل الماضي، فيما تعتبر مجموعة «تيكوم» الإدراج الثاني عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي.

كما رحبت سوق دبي بإدراج أسهم تعاونية الاتحاد في يوليو الماضي كأول تعاونية استهلاكية في الدولة تُقدم على هذه الخطوة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات
اكتشف المزيد