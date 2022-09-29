ارتفاع سهم بورشه مع بدء تداوله في بورصة فرانكفورت

انطلق اليوم التداول على أسهم شركة بورشه في بورصة فرانكفورت بعد تحديد سعر السهم في الاكتتاب العام عند الحد الأقصى للنطاق الاسترشادي عند 82.5 يورو للسهم في إشارة إلى الطلب القوي على السهم في واحدة من أكبر الاكتتابات العامة في أوروبا على الإطلاق.

وتم تداول أسهم ماركة السيارات الرياضية الشهيرة مبدئيًا بسعر 84 يورو (81 دولارًا) صباح الخميس. وتقدر الشركة بنحو 75 مليار يورو.

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يذكر أن النطاق السعري لطرح أسهم بورشه يتراوح بين 76.50 و82.50 يورو للسهم الواحد.

ويساعد الطرح فولكسفاغن الشركة الأم لبورشه في جمع الأموال لتوسيع عملياتها في مجال السيارات الكهربائية.

يشار إلى أن فولكسفاغن قسمت رأسمال بورشه إلى أسهم تحمل حق التصويت وأسهم لا تحمل هذا الحق.

واحتفظت شركة صناعة السيارات الألمانية بنسبة 75% من ملكية بورشه، فيما سيتم إدراج نحو 12.5% من إجمالي رأس المال وهي الأسهم التي لا تحمل حق التصويت.

أما نسبة الـ 12.5% المتبقية فستوزع على أكبر مساهمي شركة فولكسفاغن.