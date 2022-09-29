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سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها لليوم الثالث.. والمؤشر يتخطى 11300 نقطة

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سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها لليوم الثالث.. والمؤشر يتخطى 11300 نقطة

بقيمة تداولات 1.8 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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واصلت سوق الأسهم السعودية، مكاسبها في تعاملات اليوم الخميس، وذلك لليوم الثالث على التوالي، مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية.

وأغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الأربعاء، بعد عمليات بيع مكثفة في الآونة الأخيرة مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم شركة أبل بسبب مخاوف بشأن الطلب على هواتف آيفون.

وصعد مؤشر "تاسي" بنسبة 1.54%، أو 172.4 نقطة عند مستوى 11342.49 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 47.6 مليون سهم، بقيمة تداولات 1.8 مليار ريال.

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وسجلت أسهم 175 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 19 شركة.

وكانت أسهم شركات: الإنماء طوكيو، وأسيج، والغاز، وصناعة الورق، وأسمنت ينبع الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 7.63% و 5.15%، أما أسهم شركات: الشرقية للتنمية، واتحاد اتصالات، والمواساة، والمنجم، والتعمير، الأكثر انخفاضًا في التعاملات بنسب تراوحت بين 1.2% و 0.38%.

فيما كانت أسهم شركات: بتر ورابغ، ومعادن، والتصنيع، والإنماء، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: معادن، والراجحي، وسابك، والأهلي، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا في القيمة.

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