مؤشر نيكاي الياباني يغلق مرتفعا 1% بدعم من أسهم شركات الأدوية

أنهى المؤشر نيكاي الياباني معاملات، اليوم الخميس، مرتفعا 1%، ليتعافى من تراجع إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، وقادت أسهم شركات الصناعات الدوائية المكاسب سائرة على درب ارتفاعات في وول ستريت مساء.

وارتفع نيكي 0.95%، إلى 26422.05 نقطة، ليصعد بعد تراجعه إلى 25936.36 نقطة أمس الأربعاء وهو مستوى بلغه في يوليو/تموز.

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وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.74%، إلى 1868.80 نقطة.

وصعد سهم فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيكلو للملابس 2.17%، وأعطى أكبر دفعة للمؤشر نيكاي.

وقفز سهم إيساي 13.56%، في صعود قياسي لثاني جلسة على التوالي بعد نجاح تجارب عقار تجريبي لعلاج الزهايمر تصنعه الشركة اليابانية بالشراكة مع بيوجن.

وكان قطاع شركات الصناعات الدوائية الأعلى ارتفاعا بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وصعد مؤشر القطاع 3.1%.

وارتفع سهم شيونوجي أند كو 3.1%، في حين صعد سهم تشوجاي فارماسوتيكال 4.31%.

وقفز سهم ياماها المصنعة للدراجات النارية 6.24%، وارتفع سهم منصة التسوق الإلكتروني راكوتن جروب 6.09%.

وسجلت أسهم شركات الشحن أسوأ أداء على المؤشر نيكاي وتراجع سهم نيبون يوسن 15.82%، في حين هوى سهم ميتسوي أو.إس.كيه. لاينز 13.02%.