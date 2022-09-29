.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"وول ستريت".. مكاسب قوية بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة

  • الخط
وول ستريت مناسبة (أ ب)
وول ستريت.
وول ستريت

"وول ستريت".. مكاسب قوية بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة

تراجع أسهم أبل بسبب مخاوف الطلب على هواتف آيفون

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الأربعاء، بعد عمليات بيع مكثفة في الآونة الأخيرة مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم شركة أبل بسبب مخاوف بشأن الطلب على هواتف آيفون.

وجاءت المكاسب القوية بعد أن أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الثلاثاء عند أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2020.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 71.20 نقطة، أو 1.95%، ليغلق عند 3718.49 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 218.56 نقطة، أو 2.02%، إلى 11048.06 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 551.15 نقطة، أو 1.89%، إلى 29686.14 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

ضعف الإقبال على "آيفون 14" يخيب آمال أبل.. تخلت عن خطط زيادة الإنتاج شركات آيفون ضعف الإقبال على "آيفون 14" يخيب آمال أبل.. تخلت عن خطط زيادة الإنتاج

وصعدت أسهم الشركات الكبرى الحساسة لتغيرات سعر الفائدة مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز لمعظم الجلسة، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 0.26 نقطة مئوية في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ عام 2009.

وما أدى كذلك إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة لآجال ستة أشهر وأطول هو إعلان بنك إنجلترا شراء سندات بريطانية طويلة الأجل في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية في أعقاب قرارات للحكومة الجديدة تسببت في هزة على مستوى العالم.

وتراجعت أسهم أبل بعد أن أفادت شبكة بلومبرغ بأن الشركة تخلت عن خطط لزيادة إنتاج أجهزة آيفون الجديدة هذا العام بعد الإخفاق في تسجيل زيادة متوقعة في الطلب.

وكان مؤشرا الطاقة وخدمات الاتصالات من بين أفضل مؤشرات القطاعات أداء على المؤشر ستاندرد آند بورز 500.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات
اكتشف المزيد