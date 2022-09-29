"وول ستريت".. مكاسب قوية بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الأربعاء، بعد عمليات بيع مكثفة في الآونة الأخيرة مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم شركة أبل بسبب مخاوف بشأن الطلب على هواتف آيفون.

وجاءت المكاسب القوية بعد أن أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الثلاثاء عند أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2020.

مادة اعلانية

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 71.20 نقطة، أو 1.95%، ليغلق عند 3718.49 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 218.56 نقطة، أو 2.02%، إلى 11048.06 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 551.15 نقطة، أو 1.89%، إلى 29686.14 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وصعدت أسهم الشركات الكبرى الحساسة لتغيرات سعر الفائدة مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز لمعظم الجلسة، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 0.26 نقطة مئوية في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ عام 2009.

وما أدى كذلك إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة لآجال ستة أشهر وأطول هو إعلان بنك إنجلترا شراء سندات بريطانية طويلة الأجل في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية في أعقاب قرارات للحكومة الجديدة تسببت في هزة على مستوى العالم.

وتراجعت أسهم أبل بعد أن أفادت شبكة بلومبرغ بأن الشركة تخلت عن خطط لزيادة إنتاج أجهزة آيفون الجديدة هذا العام بعد الإخفاق في تسجيل زيادة متوقعة في الطلب.

وكان مؤشرا الطاقة وخدمات الاتصالات من بين أفضل مؤشرات القطاعات أداء على المؤشر ستاندرد آند بورز 500.