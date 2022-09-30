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الذهب قرب أسوأ هبوط فصلي في 18 شهراً بسبب أسعار الفائدة

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سبائك ذهبية (istock)
سبائك ذهبية (istock)
سعر الذهب

الذهب قرب أسوأ هبوط فصلي في 18 شهراً بسبب أسعار الفائدة

استمد بعض القوة من تراجع الدولار

دبي - العربية.نت

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تقترب أسعار الذهب، التي صعدت اليوم الجمعة مع هبوط الدولار، من تسجيل أسوأ هبوط ربع سنوي منذ مارس العام الماضي، مع تمسك البنوك المركزية على مستوى العالم بالسياسات النقدية المتشددة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.3% إلى 1665.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1029 بتوقيت غرينتش، ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.4%. وعلى مستوى ربع السنوي، بلغ تراجع المعدن النفيس 7.8%، وهو الأسوأ منذ الربع الأول من العام 2021.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1674.50 دولار، بحسب "رويترز".

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اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى خلال أسبوع، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

قال لوكمان أوتونوجا، المحلل لدى إف.إكس.تي.إم: "يستمد الذهب قوته من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة (الأميركية) مع اقتراب ختام تعاملات الأسبوع".

ويصر واضعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة بالرغم من الأزمة في الأسواق المالية العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 19.0167 دولار للأوقية. ولم يشهد البلاتين تغييرا يذكر واستقر عند 865.11 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان إلى التراجع للربع الثاني على التوالي.

وصعد البلاديوم، الذي كان مستقراً عند 2201.47 دولار للأوقية، بنسبة 14% حتى الآن هذا الربع.

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